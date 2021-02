Questa sera, domenica 28 febbraio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la diciannovesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 28 febbraio 2021

Nel programma, con Pierpaolo Sileri, Guido Crosetto, Luigi De Magistris e Tommaso Cerno si parlerà del piano vaccinale e delle parole del premier Mario Draghi, che ha esortato il Consiglio Europeo ad accelerare a questo proposito.

Si affronterà anche il cast mascherine, dopo l’arresto e le quattro misure preventive messe in atto dai finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria, coordinati dalla Procura di Roma, per l’affidamento di 1,25 milioni di euro per il loro acquisto. A parlarne, Sandra Amurri, Massimo Mallegni, Pier Luigi Stefani e Peter Gomez.

Luca Palamara, inoltre, tornerà a parlare dei rapporti tra magistratura e politica, con un documento che potrebbe sollevare numerose polemiche. Infine, il caso Genovese: Giletti ha annunciato che mostrerà le prove secondo cui gli sarebbero state proposte le immagini delle violenze di alcune ragazze. In studio, Ivano Chiesa, Stefania Andreoli ed Elisa Rivoira.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.