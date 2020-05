Non è l’Arena, ospiti stasera, 24 maggio 2020

Questa sera, domenica 24 maggio 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la trentatreesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 24 maggio 2020

Nel faccia a faccia di questa sera il giornalista intervisterà il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Ampio spazio, poi, sarà dato alla Fase 2 ed alla cosiddetta “movida incontrollata” di cui tanto si parla in questi giorni. Ci si concentrerà anche sulla situazione in Lombardia, ancora tra le Regioni maggiormente colpite dall’epidemia: a discuterne. Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Giulio Gallera (quest’ultimo protagonista nelle ore scorse di una gaffe legata all’indice di trasmissibilità Rt) e Consuelo Locati.

Il programma si soffermerà anche sull’emergenza economica e sulla crisi che il Coronavirus ha avuto sui bar e sui ristoranti, con Beatrice Lorenzin, Gianluigi Paragone, Peter Gomez, Paolo Agnelli e Bruno Vanzan. Tra gli altri argomenti, il caso scarcerazioni dei boss, che ha messo a rischio la tenuta del Governo: a parlarne, Luca Telese, Alfonso Sabella, Ettore Licheri, Nunzia De Girolamo, Luigi De Magistris, Antonio Ingroia e Fabio Amendolara. Infine, Giletti intervisterà Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.