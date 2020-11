Non è l’Arena, ospiti stasera, 22 novembre 2020

Questa sera, domenica 22 novembre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la nona puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 22 novembre 2020

Nella puntata il programma e Giletti risponderanno al governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, dopo le richiesto con i suoi vertici sui dati dei contagi. Inoltre, sarà presentato un reportage sugli ospedali modulari campani. A parlarne, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Francesco Piccinini, Maurizio Bortoletti e Giulio Gambino.

Si tornerà poi sul caso del Commissario straordinario della sanità in Calabria: se ne parlerà con Sandra Amurri, Maurizio Bortoletti, Luigi De Magistris, Massimo Scura e Pierpaolo Sileri. Inoltre, si tornerà sul caso di Consolato Campolo, dirigente calabrese di una task force per eliminare gli sprechi nell’azienda sanitaria reggina, morto in circostanze misteriose.

Infine, spazio anche al caso Alberto Genovese, fondatore di Facile.it arrestato con l’accusa di aver drogato e violentato una modella di 18 anni. In studio Nunzia De Girolamo, Hoara Borselli, Luca Telese, Walter Siti ed anche Fabrizio Corona, che racconterà l’altra faccia di Milano.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.