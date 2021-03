Non è l’Arena, ospiti stasera, 21 marzo 2021

Questa sera, domenica 21 marzo 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventiuesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 21 marzo 2021

Il virus non rallenta la corsa e il vaccino è l’unica arma vincente. Dopo lo stop and go su AstraZeneca sorgono però dei dubbi: quella che si sta giocando sui vaccini è una partita geopolitica mondiale? E poi ci sarà un effettivo cambio di passo nella loro distribuzione? Interverrà Luca Pani, ex direttore generale dell’Aifa. Parteciperanno al dibattito Pierpaolo Sileri, Vauro, Antonella Viola, Carlo Cottarelli, Giorgio Locatelli e Andrea Mangiagalli.

Inchiesta mascherine: il caso Benotti riguardante la maxi commessa fatta dalla struttura commissariale è solo la punta dell’iceberg delle criticità degli acquisti dei Dpi in fase di emergenza Covid. In settimana sono state arrestate sei persone, tra Taranto e Roma, per un’inchiesta sulle forniture di mascherine alla Regione Lazio. Se ne discuterà con Sandra Amurri, Nello Trocchia, Roberta Angelilli e Pier Luigi Stefani.

Tra gli argomenti scottanti della serata quello dell’Ares-Gate: si infittisce il giallo sulla morte dello sceneggiatore tv Teodosio Losito, compagno del patron della casa di produzione Ares Alberto Tarallo. La Procura di Roma indaga per istigazione al suicidio… tanti gli attori e vip sentiti in questi giorni dai magistrati. Per aiutarci a fare chiarezza su quel mondo Giletti intervisterà Manuela Arcuri, in passato attrice di punta della scuderia Ares. In studio Roberta Bruzzone e Alessandro Cecchi Paone.

Novità importanti sul caso Corona. L’ex re dei paparazzi, attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano dove è sorvegliato 24 ore su 24, dovrà scontare di nuovo nove mesi di reclusione che aveva già scontato, in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. In studio Ivano Chiesa, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Stefania Andreoli e Asia Argento.

Le telecamere di “Non è l’Arena” torneranno infine

Calabria dove abbiamo fatto un’altra scoperta: il vaccino è stato somministrato alla categoria dei donatori di sangue che non risulta essere presente in alcuna lista preferenziale del piano vaccinale. Ne parleremo con Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Guido Longo e Lino Polimeni.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.