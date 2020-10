Non è l’Arena, ospiti stasera, 18 ottobre 2020: Alberto Zangrillo ed Antonio Mastropasqua

Questa sera, domenica 18 ottobre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la quarta puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 18 ottobre 2020

Si tornerà a parlare di Covid-19 con un’intervista di Giletti ad Alberto Zangrillo, prorettore del San Raffaele di Milano, al centro delle polemiche nei mesi scorsi per alcune sue dichiarazioni relative al virus. Si discuterà anche dell’aumento dei contagi e delle possibilità di un altro lockdown, con ospiti in studio.

Spazio poi ad una nuova puntata dell’inchiesta che il programma sta portando avanti in merito all’Inps ed alla gestione del suo immenso archivio. In esclusiva Antonio Mastropasqua, Presidente dell’ente per sei anni, dirà la sua a proposito.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.