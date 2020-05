Non è l’Arena, ospiti stasera, 17 maggio 2020

Questa sera, domenica 17 maggio 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la trentaduesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 17 maggio 2020

Il faccia a faccia di questa puntata vedrà Giletti intervistare il sindaco di Roma Virginia Raggi, che interverrà su alcune questioni legate alla sua città ma anche all’attualità. Spazio poi, ovviamente, alla Fase 2 ed alla ripresa delle attività nonostante resti il rischio di contagio: se ne parlerà con Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone e Pierpaolo Sileri.

A proposito del decreto Rilancio, si discuterà della situazione degli albergatori, che ieri hanno protestato perché ritengono troppo scarse le misure a lavoro favore: in studio Gianfranco Vissani, Alessandra Spisni, Giorgio Locatelli, Paolo Agnelli, Manlio Di Stefano, Guido Crosetto, Giuseppe Ghisolfi e Riccardo Maniscalco e Daniela Capodicasa.

Si tornerà, poi, a parlare del caso della scarcerazione di alcuni boss, ma anche del rientro in carcere di alcuni dei 376 della lista, effetto del nuovo decreto Bonafede. Per parlarne ci saranno Cirino Pomicino, Luca Telese, Catello Maresca, Francesco Borrelli e Nunzia De Girolamo, ma Giletti intervisterà anche Alessandra Clemente, figlia di Silvio Ruotolo, vittima della camorra.

Con Annalisa Chirico, Vauro, David Parenzo, Alessandro Sallusti e Stefania Andreoli, inoltre, si parlerà della liberazione di Silvia Romano e delle polemiche che ne sono seguite. Ci sarà, infine, anche la testimonianza di Mariasandra Mariani, per quattordici mesi ostaggio di Al Quaida.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.