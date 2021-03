Non è l’Arena, ospiti stasera, 14 marzo 2021

Questa sera, domenica 14 marzo 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventunesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 14 marzo 2021

Il programma tornerà ad occuparsi di Fabrizio Corona, dal momento che è dei giorni scorsi la notizia di un suo ritorno in carcere, a cui sono seguite alcune immagini forti. A parlarne, Sandra Amurri, Luca Telese, Ivano Chiesa, Alessandro Sallusti e Gabriella Previtera, mamma di Corona.

Spazio poi al caso vaccino, partendo da coloro che saltano la coda e ricevono la dose pur non avendo la priorità, fino ad un collegamento con Polizzi Generosa, in Sicilia ed al caos del sistema di prenotazione in Calabria. In studio, Pierpaolo Sileri, Gabriella Giammanco, Luigi De Magistris, Dina Lauricella , Alessandro Cecchi Paone e Giovanna Roschetti. Infine, Giletti intervisterà Cristina Arena, moglie di Stefano Paternò, il militare morto tra lunedì e martedì scorsi a causa di un arresto cardiaco dopo aver ricevuto la dose del vaccino di AstraZeneca ad Augusta (Siracusa).

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.