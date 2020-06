Non è l’Arena, ospiti stasera, 14 giugno 2020: Nino Di Matteo, Alberto Zangrillo e Flavio Briatore

Questa sera, domenica 14 giugno 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la trentacinquesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 14 giugno 2020

Il programma continua ad occuparsi del caso legato alla politica giudiziaria, con il ciclone che ha travolto anche il Ministro Bonafede. In studio, ci sarà infatti il Pm Nino Di Matteo per un’intervista esclusiva, che sarà commentata da Luca Telese, Ettore Licheri, Luigi De Magistris, Sandra Amurri ed Antonio Ingroia.

Spazio, poi, anche agli aggiornamenti sulla pandemia: Giletti intervisterà Alberto Zangrillo, Primario del San Raffaele di Milano che nelle settimane scorse ha affermato che “il virus clinicamente non esiste più”, suscitando varie reazioni. In studio, per parlare anche del caso Lombardia e delle mancate zone rosse a Nembro ed Alzano, anche Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Nunzia De Girolamo, Gessica Costanzo e Melania Rizzoli.

Si parlerà poi della crisi economica causata dal Coronavirus, con un’intervista a Flavio Briatore, ma si discuterà anche della cassa integrazione che fatica ad arrivare, con Alessandra Moretti, Myrta Merlino, Daniela Santanchè, Giuseppe Ghisolfi e Sandro Bottega.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.