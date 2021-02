Questa sera, domenica 14 febbraio 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la dicassettesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 14 febbraio 2021

Ovviamente si parlerà del Governo Draghi, i cui Ministri hanno appena giurati davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In studio, a parlarne, Maurizio Lupi, Tommaso Cerno, Daniela Santanché e Gianluigi Paragone. Spazio, poi, al caso Benotti, con nuove rivelazione ed un dibattito in studio con Cerno, Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri e Pierluigi Stefani.

Per quanto riguarda la pandemia, poi, spazio alla protesta di alcuni medici privati che sostengono di essere discriminati in quanto ricevono il vaccino AstraZeneca che ritengono essere meno efficace. Si parlerà anche della vicenda del medico romano Mariano Almici, con Luca Telese, Mario Falconi, Maria Rita Gismondo e Alessandra Ravaioli.

Infine, il caso Genovese: Asia Argento parlerà di come le donne vittime di violenza spesso diventi anche vittima di chi giudica, mentre alcune ragazze che accusano l’imprenditore si difenderanno dalle accuse: a parlarne, Andrea Catizone Folena e Pietro Senaldi.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.