Non è l’Arena, ospiti stasera, 11 ottobre 2020: Salvatore Buzzi, inchiesta Inps e smart working

Questa sera, domenica 11 ottobre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la terza puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 11 ottobre 2020

La puntata si aprirà con un’intervista esclusiva a Salvatore Buzzi, uno degli imputati principali del processo su Mafia Capitale, che racconterà la sua versione dei fatti in attesa dell’udienza della Corte di Appello di Roma del 3 novembre. In studio, anche Carlo Bonini, Alessandro Diddi e Alfonso Sabella.

Si tornerà, poi, a parlare di Covid-19, del boom dei contagi degli ultimi giorni e dei negazionisti, che hanno manifestato proprio ieri a Roma. Un dibattito a cui pareciperanno Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone e Diego Fusaro.

Si amplierà anche l’inchiesta del programma sull’Inps e sulla gestione del suo archivio cartaceo, che l’Azienda ha affidato a se stessa senza una gara di appalto. Per parlarne, saranno presenti Guido Crosetto, Luca Telese e Sergio Rizzo.

Atteso anche un confronto tra il sindaco di Messina Cateno De Luca e il sindacalista della Funzione Pubblica Cgil Francesco Fucile, a proposito dello smart working nelle amministrazioni comunali. Infine, spazio ancora agli influencer ed al caso di Mirko Scarcella, con un video in esclusiva di Gianluca Vacchi e la presenza in studio di Cecchi Paone, Annalisa Chirico, Laura D’amore e Luca Valori.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.