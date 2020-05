Non è l’Arena, ospiti stasera, 10 maggio 2020

Questa sera, domenica 10 maggio 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la trentunesima puntata della terza edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 10 maggio 2020

Ampio spazio sarà dato alla cosiddetta Fase 2 e sullo scontro tra il Governo e le Regioni a proposito delle date di riapertura degli esercizi commerciali. In studio, a parlarne, ci saranno Fabrizio Pregliasco, Pierpaolo Sileri, Nunzia De Girolamo, Alessandro Cecchi Paone e Luca Telese.

Il programma, poi, riprenderà il caso Bonafede-Di Matteo esploso nell’ultima puntata andata in onda, in cui il magistrato antimafia ha pubblicamente accusa il Ministro della Giustizia di avergli negato, due anni fa, la nomina a direttore del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, favorendogli Besentini, dimessosi due settimane fa. Se ne parlerà con Claudio Martelli, Telese, Alessandro Sallusti e Luigi De Magistris.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.