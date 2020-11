Non è l’Arena, ospiti stasera, 1° novembre 2020

Questa sera, domenica 1° novembre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la sesta puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l’Arena, 1° novembre 2020

La puntata si occuperà dell’emergenza epidemiologica e della seconda ondata, che sta sempre più preoccupando a causa di una curva in costante aumento. Si discuterà, quindi, della possibilità di avere un vaccino, con Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Maria Rita Gismondo, Nino Cartabellotta e Pietro Di Lorenzo.

Si passerà anche alle proteste contro le misure intraprese dal Governo per cercare di arginare i contagi, che stanno scatenando manifestazioni in tutta Italia. Il programma si collegherà con le piazze di Napoli e Padova ed avrà in studio Paolo Agnelli, Gianfranco Vissani, Alessandra Moretti, Daniela Santanchè e Peter Gomez.

Si tornerà, poi, a parlare dell’inchiesta Inps e di scarcerazioni: il Decreto Ristori prevede infatti la possibilità di mettere ai domiciliari i detenuti con condanne inferiori ai 18 mesi, ad eccezione dei reati per terrorismo e mafia, dando spazio anche a due servizi su due boss ai domiciliari, Pino Sansone e Stefano Contino. In studio, Luca Telese, Piero Sansonetti e Sandra Amurri.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.