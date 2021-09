Non è l’Arena 2021 stasera, ospiti 29 settembre

Questa sera, mercoledì 29 settembre 2021, dalle 21:15 su La 7, va in onda la prima puntata della quinta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Per la prima volta, il programma lascia la collocazione fissa della domenica ed approda al mercoledì.

Non è l’Arena, 29 settembre 2021

La nuova edizione del programma si ripromette di intrecciare sempre di più, inchieste, storytelling e talk, senza dimenticare ovviamente le esclusive che negli anni passati sono stati uno dei punti di forza del programma. Nella prima puntata, ad esempio, si parlerà di mascherine.

In alcuni ospedali sarebbero in uso, nonostante i sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza, delle mascherina FFP2 di cattiva qualità, non idonee a proteggere abbastanza. Il programma ha effettuato alcuni test, i cui risultati saranno comunicati durante la puntata.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.