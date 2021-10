Non è l’Arena 2021 stasera, ospiti 27 ottobre

Questa sera, mercoledì 27 ottobre 2021, dalle 21:15 su La 7, va in onda la quinta puntata della quinta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Per la prima volta, il programma lascia la collocazione fissa della domenica ed approda al mercoledì.

Non è l’Arena, 27 ottobre 2021

In primo piano il green pass: mentre si fa sempre più concreta l’ipotesi di una terza dose per tutti continuano le manifestazioni contro la carta verde e la piazza di Trieste è in attesa di una risposta dal governo per la sua abolizione.

In collegamento il portuale triestino Fabio Tuiach, ex campione di pugilato ed ex consigliere comunale di Forza Nuova, leader della protesta no pass che ha contratto il Covid. In studio tornerà Mariano Amici, medico no Vax di Ardea sospeso dal servizio per non essersi vaccinato.

Si parlerà anche del boom dei certificati medici per malattia dal primo giorno dell’entrata in vigore del green pass. Per il dibattito Luca Telese, Vauro e Francesca Fagnani. Tra gli argomenti centrali della puntata il reddito di cittadinanza e le pensioni. Come cambieranno? Se ne parlerà con Claudio Durigon, Luigi Scordamaglia, Gianluigi Paragone e Alessia Morani.

Non si ferma l’inchiesta di Giletti e la sua squadra in Toscana sullo scandalo del depuratore e dei fanghi tossici nascosti nei sottofondi stradali. Chi doveva garantire la salute dei cittadini lo ha fatto davvero? In collegamento il comitato No Keu formatosi all’indomani dell’inchiesta della Dda che si batte per ottenere delle risposte sulla vicenda. In studio Danilo Lupo ed Agnese Pini, direttore de La Nazione.

Non è l’Arena, streaming

E’ possibile vedere Non è l’Arena in streaming sul sito ufficiale de La 7, mentre da domani si potrà vedere sulla pagina ufficiale del programma.