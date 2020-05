Non dirlo al mio capo, le location: dov’è stato girato?

Non mancano le scene in esterna in Non dirlo al mio capo, la fiction di Raiuno che viene riproposta con la prima stagione dal 31 maggio 2020. La serie tv con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale nei panni rispettivamente di Lisa -madre single di due figli in cerca di lavoro e disposta anche a dire qualche bugia- ed Enrico -avvocato cinico che non vuole che i suoi dipendenti abbiano una famiglia-, può contare su dei panorami molto suggestivi.

Ma dov’è stato girato Non dirlo al mio capo? La fiction è ambientata a Napoli, città dove si trasferisce la protagonista in cerca di lavoro. Numerosi i luoghi scelti per le riprese di alcune scene: tra questi, Castel dell’Ovo, il Circolo Velico Savoia ed il Mausoleo Schilizzi.

Alcune scene, però, sono state girate a Roma (dove sono stati girati anche gli interni): in questo caso le location scelte sono Santa Marinella e Ladispoli, in particolare la Villa della posta vecchia, nei pressi di Palo Laziale