Non così vicino, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 23 novembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Non così vicino. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Non così vicino – Trama

Non così vicino (titolo originale: A Man Called Otto), è un film del 2022 diretto da Marc Forster. Si tratta di una commedia drammatica con elementi sentimentali, basata sul romanzo L’uomo che metteva in ordine il mondo di Fredrik Backman (già adattato nel film svedese Un uomo chiamato Ove). Il film ha una durata di circa 126 minuti e vede Tom Hanks come protagonista e produttore.

È un remake hollywoodiano che mescola umorismo agrodolce, temi di lutto e rinascita, con un focus sul potere delle relazioni umane inattese.TramaOtto Anderson (Tom Hanks) è un vedovo anziano, burbero e ossessionato dalle regole, che vive in un tranquillo quartiere residenziale di Pittsburgh. Dopo la recente morte della moglie Sonya, con cui aveva condiviso una vita piena di amore ma segnata da tragedie (come un incidente che l’aveva resa paraplegica), Otto decide di porre fine alla propria esistenza, sentendosi inutile e solo. Ogni mattina segue una rigida routine: controllare il vicinato, rimproverare i vicini per le infrazioni alle sue “leggi non scritte” e tentare, senza successo, di attuare il suo piano.

La situazione cambia drasticamente con l’arrivo dei nuovi vicini: la vivace Marisol (Mariana Treviño), incinta e piena di energia, il marito Tommy (Manuel Garcia-Rulfo) e le loro due figlie. La famiglia latina, chiassosa e affettuosa, irrompe nella vita di Otto con la loro spontaneità, impedendogli ripetutamente di portare a termine i suoi intenti. Attraverso flashback, scopriamo il passato di Otto: la sua infanzia orfana, l’amore per Sonya, il rifiuto dall’esercito per un problema cardiaco e le battaglie per difendere la comunità dal degrado.Man mano che Otto si vede costretto a interagire con i vicini – aiutando Marisol con lezioni di guida, salvando un gatto randagio o intervenendo in piccoli drammi del quartiere – inizia a riscoprire il valore dell’amicizia e del sostegno reciproco.

Non così vicino – Cast

Tom Hanks: Otto Anderson

Mariana Treviño: Marisol

Rachel Keller: Sonya (moglie di Otto nei flashback)

Manuel Garcia-Rulfo: Tommy (marito di Marisol)

Cameron Britton: Jimmy

Juanita Jennings: Anita

Peter Lawson Jones: Reuben

Lavel Schley: Malcolm

Mike Birbiglia: Realtor

Truman Hanks: giovane Otto

Mack Bayda: Doug

Kailey Hyman: Tiffany

John Higgins: Harold

Tony Bingham: Percy

Lily Kozub: Shelly

Max Pavel: giovane Reuben

Peter Sipla: Steve

Patrick Stanny: Jeff

Dominick Marrone: Andy