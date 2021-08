Non avrai mai mia figlia, film-tv su Raidue: trama, finale, cast e streaming

Il 18 agosto 2021, alle 21:20 su Raidue, va in onda il film-tv Non avrai mai mia figlia, trasmesso da Lifetime nel 2020 con il titolo “You can’t take my daughter”. Il film-tv si ispira a fatti realmente accaduti, raccontando la storia di una donna che fa di tutto per proteggere la figlia.

La trama di Non avrai mai mia figlia

Amy Thompson (Lyndsy Fonseca) si è appena laureata in Legge. Una sera, mentre festeggia, viene avvicinata da Demetri (Hunter Burke), che la invita ad un appuntamento. Lei però, si rifiuta. La sera stessa, a casa sua, Amy viene raggiunta da Demetri, che la violenta.

La ragazza chiama i soccorsi: dopo l’arrivo della Polizia, giunge anche l’amica Letty (Tia Hendricks), che la porta in ospedale. Qui la raggiunge la madre Suzanne (Kirstie Alley), preoccupata per l’immagine che possa dare la figlia agli altri.

Amy è decisa a denunciare Demetri, ma è avvertita che il processo potrebbe durare a lungo. Non solo: Demetri torna a minacciarla, dicendole di far cadere le accuse. Nel frattempo, scopre di essere incinta e decide di tenere il bambino.

Quando Demetri scopre della gravidanza torna da Amy e la minaccia ancora: la ragazza riesce a salvarsi grazie anche alla vicina di casa Chickie (Linda Boston). Amy dà alla luce una bambina, che decide di chiamare Maddie: con lei si trasferisce ad Atlanta.

Passa qualche anno: Amy sta ancora cercando di ottenere giustizia, mentre Demetri insiste di volere vedere la bambina una volta al mese e darle il suo cognome. In Tribunale, Amy si difende da sola, ma l’avvocato è poco convinto. Le viene così consigliato di trovarsi un rappresentante.

Il finale di Non avrai mai mia figlia

-Attenzione: spoiler-

Demetri raggiunge Amy ad Atlanta, continuando a minacciarla. Una sera, durante una recita scolastica, la aggredisce sostenendo di essere un bravo ragazzo e di voler ricominciare da capo. Ma la protagonista riesce a difendersi e registra la conversazione. Questa viene presentata al giudice che, dopo aver ottenuto altre prove contro Demetri dall’avvocato che si è offerto di aiutare Amy, decide di negarli la custodia.

Il cast di Non avrai mai mia figlia

Ecco il cast di Non avrai mai mia figlia:

Lyndsy Fonseca: Amy Thompson

Kirstie Alley: Suzanne

Tia Hendricks: Letty

Hunter Burke: Demetri

Linda Boston: Chickie

Diane Robin: avvocato

Jason Burkey: David

Michael Woods: Jim Pike

Roscoe Orman: McDevitt

Madison Johnson: Maddy

Jay DeVon Johnson: giudice Garrett

Non avrai mai mia figlia, streaming

E’ possibile vedere Non avrai mai mia figlia in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.