Noi, serie tv: il cast

Per una serie su cui si punta tanto, è stato scelto un attore tra i più popolari per gli amanti delle fiction italiane: a guidare il cast di Noi, la serie tv remake di This Is Us in onda su Raiuno a partire da domenica 6 marzo 2022, c’è Lino Guanciale, già visto in numerose altre fiction di successo in casa Rai.

Al suo fianco, ci sono alcuni attori ed attrici già noti al pubblico di Raiuno, ma la particolarità di questa serie è che ha puntato molto su dei volti nuovi, alcuni dei quali al loro debutto in tv. Scopriamo insieme, allora, il cast di Noi-La serie.

Noi la serie, il cast

Lino Guaciale è Pietro Peirò: originario del Sud Italia, dove nasce agli inizi degli anni ’50 da una famiglia di umili origini, Pietro vive e cresce nella Torino operaia, che non perde occasione di farlo sentire un emarginato, vittima di pregiudizi e costantemente fuori posto. Dopo la rottura con il padre, uomo dispotico e violento, Pietro, armato soprattutto di sogni più grandi di lui, è in cerca di una sua identità che troverà solamente nell’incontro con Rebecca (Aurora Ruffino): lei diventa il suo senso e il centro della sua vita. Quando scoprono che stanno per diventare genitori di tre gemelli Pietro è travolto da emozioni fortissime, miste ad un inevitabile terrore: finalmente potrà costruire la famiglia che non ha mai avuto ed essere tutto quello che suo padre Berto non è mai stato per lui. La giovane coppia, armata solo della forza dell’amore e di una sana incoscienza, comincia a vivere la più grande delle avventure, ma non sempre andrà tutto liscio: il Pietro padre straordinario e marito capace di risolvere ogni problema lascerà di tanto in tanto il posto al Pietro fragile, insicuro, che oggi porta ancora sottopelle dolori mai superati.

Aurora Ruffino è Rebecca Peirò: cresciuta negli agi della buona borghesia torinese, la giovane Rebecca è insofferente ai suoi genitori e al loro essere così impeccabili e vagamente annoiati. Determinata a sfuggire ad una vita precostituita fatta di marito e figli, Rebecca vuole qualcosa di diverso per sé stessa e il suo futuro e quel qualcosa potrebbe essere la musica. Inizia così a cantare in una band e a esibirsi in qualche piccolo locale. E proprio durante uno di questi concerti conosce Pietro e, nonostante tutti i suoi propositi, capisce fin dal primo sguardo, che è l’uomo giusto per lei, quello con cui vuole stare per il resto della sua vita. E ha ragione, perché Pietro sarà un marito e un padre meraviglioso. Nonostante questo Rebecca, ormai madre a tempo pieno, lasciata la musica alle spalle, rischierà di perdere di vista sé stessa in un sempre più difficile equilibrio tra la cura della famiglia e i desideri personali.

Claudia Marsicano è Caterina Peirò: Caterina ha un problema grande: sé stessa. Unica femmina dei tre fratelli Peirò, Cate combatte da sempre la sua battaglia contro il sovrappeso: la bilancia come misura di felicità. Ha una voce bellissima come quella di sua madre, forse anche di più, ma non si è mai concessa la possibilità di scoprirlo. Cate vive una vita a metà, il suo talento l’ha messo da parte, lasciato in un angolo a prendere polvere, si accontenta di insegnare canto facendo lezioni private. Quando la incontriamo, il giorno del suo trentaquattresimo compleanno, è in preda ad una crisi esistenziale profonda e solo suo fratello Claudio (Dario Aita), con cui ha un legame fortissimo, riesce a darle la forza per rimettersi in piedi e cominciare un percorso di “rinascita”, che la costringerà ad affrontare il dolore che ha dentro e a tagliare finalmente alcuni dei fili che la inchiodano al suo passato. Ad aiutarla arriva Teo (Leonardo Lidi), che con ostinazione e amore la sprona e la spinge a liberarsi della corazza, fisica ed emotiva, che si è costruita negli anni.

Dario Aita è Claudio Peirò: Claudio vive nel terrore di non essere visto. Da piccolo soffre per la mancanza di attenzioni da parte dei suoi genitori, sempre troppo impegnati a far fronte ai problemi di peso di Cate o alle insicurezze di Daniele. Claudio si sente il gemello ombra, quello invisibile, a cui nessuno presta attenzione e per questo si ripromette, un giorno, di brillare più di tutti. E oggi Claudio, a 34 anni, è l’attore protagonista di una serie tv nazional popolare di grande successo, “Il Maestro Rocco”, amato dai bambini e dalle mamme. Affascinante e circondato da donne, Claudio non è però soddisfatto, si sente solo. E per questo decide di darci un taglio radicale e cambiare vita, andare a Milano provare con il teatro. Una scelta impulsiva che lo porterà a strappare il cordone ombelicale che lo lega a sua sorella Cate e a dover fare i conti con i sentimenti di amore, stima e gelosia che prova nei confronti del fratello Daniele (Livio Kone).

Livio Kone è Daniele Peirò: per Daniele essere l’unico bambino nero in una famiglia di bianchi non è facile. Vive con la convinzione di non essere mai all’altezza e di doversi meritare ogni giorno l’amore dei suoi genitori adottivi. In altre parole, Daniele pensa di dover essere perfetto. E ci riuscirà. Marito affettuoso e padre di due splendide ragazzine, Daniele diventa uno dei più accreditati manager finanziari di Milano e la sua vita procede apparentemente senza intoppi. Ma quel senso di inadeguatezza lo accompagna da sempre e, nel tentativo di placarlo, ha continuato a cercare i suoi genitori biologici. Quando finalmente riesce a trovare il suo padre ‘vero’, Daniele è preso da sentimenti contrastanti; dovrà scendere a patti con il dolore, imparando ad accettare che non tutti i problemi hanno una soluzione e che l’unica cosa da fare, a volte, è perdere il controllo, lasciarsi andare, lasciarsi travolgere.

Angela Ciaburri è Betta: è la moglie di Daniele. Se lui è il cuore della famiglia, Betta è la testa. Volitiva, caparbia, equilibrata. Con Daniele si sono conosciuti all’università, lui brillante laureando in economia, lei studentessa di architettura. Due spiriti complementari: lei lucida e centrata, lui impulsivo e imprevedibile. Diversi ma entrambi determinati ad essere i migliori genitori possibili per le loro figlie, Teresa (Isabel Fatim Ba) ed Anna (Sofia Bendaud). Betta, da sempre abituata ad essere una colonna per gli altri, ha sempre aiutato Daniele e gli è stata accanto nei momenti più bui anche quando, alla nascita di Teresa, la prima figlia, Daniele ha avuto un crollo nervoso. Betta ha avuto la forza di sostenerlo, anche se era lei ad avere bisogno di aiuto e non ha esitato un attimo prendendosi cura di Daniele. Di fronte alla decisione di Daniele di cercare e poi accogliere in casa il padre biologico, come al solito cerca di usare la testa e proteggerlo dalle conseguenze emotive, ma poi si rende conto anche lei che deve seguire il suo cuore e abbassare le difese.

Timothy Martin è Mimmo: con un passato da tossicodipendente, Mimmo abita da solo in un appartamento alla periferia di Torino. Si è lasciato il passato alle spalle e l’ultima cosa che si aspetta è di ritrovare il bambino, ormai uomo, abbandonato molti anni prima davanti a una caserma dei pompieri. Eppure Mimmo non è stato solo questo. Cresciuto nel fermento musicale della Napoli degli anni ’70, dimostra subito un grande talento per il sax e inizia ad esibirsi nei locali. All’epoca aveva tutto: amici, una carriera promettente e dei grandi sogni da realizzare. L’illusione però dura poco e Mimmo si ritrova solo e sbandato ad affrontare una nuova città e nuovi dolori. E, al crepuscolo degli anni, proprio quando sembra che niente possa più accadere, ecco che arriva Daniele, pronto a regalargli una nuova fetta di vita più felice di cui assaporare finalmente ogni attimo. E il grande cuore di Mimmo troverà il modo di cambiare un’intera famiglia.

Leonardo Lidi è Teo: è il compagno di Cate. Sovrappeso, ironico con tutti, soprattutto con se stesso, quando conosce Cate se ne innamora a prima vista, come la più classica delle commedie romantiche (genere che lui ama particolarmente). Teo è il fidanzato perfetto, quello che tutte vorrebbero avere: gentile, premuroso, divertente, comprensivo, brillante. Se solo Cate riuscisse a lasciarsi andare, fidarsi e affidarsi all’amore di un’altra persona mettendo la giusta distanza tra se stessa e il suo gemello, Claudio, di cui conosce e perdona tutte le debolezze e tutti i segreti. È così che Teo si scontrerà contro il sistema di difesa più resistente che abbia mai incontrato, Cate. Teo dovrà lottare duramente per aiutarla a vedersi come la vede lui: bellissima e senza colpe.

Flavio Furno è Michele: amico fraterno di Pietro fin dalla sua giovinezza, lo affianca nel lavoro e nella vita privata, dandogli preziosi consigli quando diventa padre. Michele resta legato negli anni alla famiglia Peirò, tanto da essere coinvolto anche nelle vicissitudini del presente.

Francesca Agostino è Sofia: storica fidanzata di Claudio, che torna nel suo presente. Forse, tra i due, c’è ancora qualcosa.

Massimo Wertmüller è il Dott. Castaldi: è il medico che fa partorire Rebecca e che diventa mentore di Pietro nel corso degli anni.

Liliana Fiorelli è Chiara: lavora allo spettacolo teatrale in cui Claudio viene scritturato. Inizialmente i due non si sopportano, ma poi nasce un’insolita alchimia.

Giordana Faggiano è Ludovica

Isabel Fatim Ba è Teresa, figlia di Daniele e Betta

Sofia Bendaud è Anna, figlia di Daniele e Betta

Jason Derek Prempeh è Mimmo da giovane

Francesco Mandolini è Claudio a 9 anni

Gianmaria Brambillasca è Claudio a 16 anni

Anna De Luca è Caterina a 9 anni

Giulia Barbuto C. Da Cruz è Caterina a 16 anni

Girum Felicani è Daniele a 9 anni

Malich Cisse è Daniele a 16 anni