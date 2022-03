Noi serie tv, dov’è stato girato?

Per una serie tv che -come l’originale- si propone di raccontare più di trent’anni di storia nazionale, serve più di una location. E così Noi, la serie tv remake di This Is Us in onda da domenica 6 marzo 2022 su Raiuno con Lino Guanciale ed Aurora Ruffino, ha messo in campo più di una città per le sue riprese.

Ma dov’è stato girato Noi-La serie? La location principale è stata Torino, città da cui parte la storia dei protagonisti Pietro (Guanciale) e Rebecca (Ruffino), tant’è che le riprese sono state effettuate in collaborazione con la Film Commission Torino Piemonte.

Tra le location piemontesi scelte, i Murazzi, Piazza Vittorio, i portici di Piazza Carlo Felice, Piazza Statuto, San Sicario (dove si sono girate le scene legate alla baita di famiglia) ed il Museo Nazionale del Cinema all’interno della Mole Antonelliana.

Ma non solo: la produzione della serie si è poi spostata a Milano (dove si svolgono parte della storyline di Claudio, interpretato da Dario Aiuta, e quella di Daniele, interpretato da Livio Kone), Roma (dove si trova ad inizio serie lo stesso Claudio con la sorella Caterina, interpretata da Claudia Marsicano) e Napoli (a cui è legata la storia di Mimmo, interpretato da Timothy Martin).