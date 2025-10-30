Noi del Rione Sanità su Rai 1: trama, cast, dov’è stato girato, quante puntate

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Noi del Rione Sanità – Trama

“Noi del Rione Sanità”, in onda da giovedì 23 ottobre 2025 su Raiuno, è una serie televisiva italiana ispirata alla storia vera di don Antonio Loffredo, parroco che nel 2006 ha trasformato il degradato quartiere napoletano del Rione Sanità in un polo culturale e sociale attraverso una cooperativa fondata con sei ragazzi del posto. La fiction, liberamente tratta dal suo omonimo libro autobiografico pubblicato da Mondadori nel 2013, segue le vicende di don Giuseppe Santoro (interpretato da Carmine Recano), un sacerdote visionario e tenace che, dopo un fallimento nel reinserimento di detenuti al carcere di Poggioreale, viene trasferito nella parrocchia del Rione Sanità.

Qui, in un ambiente segnato da criminalità, disoccupazione e rassegnazione, don Giuseppe sfida le direttive rigide della Curia e il potere del boss locale Mariano, promuovendo progetti di arte, teatro, sport e cultura per offrire ai giovani del quartiere un’alternativa alla camorra. La storia è corale e intreccia le vite di vari personaggi: Massimo, un ragazzo attratto dal mondo criminale; Mimmo, onesto e romantico, innamorato di Caterina; Enzo, che trova nel teatro una via di guarigione dopo la perdita del fratello; Sante, diviso tra onestà e tentazioni; e altri giovani come Anna, Alex e Ciccillo, che rappresentano la speranza e i conflitti di una comunità in rinascita. Attraverso gesti di solidarietà e resistenza gentile, la serie celebra il potere rigenerante della fede, della bellezza e del “noi” collettivo, in un contesto crudo ma pieno di luce.

Noi del Rione Sanità – Cast e musiche

Protagonista è Carmine Recano nel ruolo di don Giuseppe Santoro, il prete carismatico e innovativo. Accanto a lui, Nicole Grimaudo interpreta Manuela, l’ex compagna del sacerdote; Giovanni Ludeno è Mariano, il boss camorrista che tenta di corrompere i giovani; Bianca Nappi recita come suor Celeste; Vincenzo Nemolato è Asprinio; Tony Laudadio interpreta Lello.

Tra i giovani del quartiere: Giampiero De Concilio (Mimmo), Rocco Guarino (Massimo), Ludovica Nasti (Anna), Caterina Ferioli (Caterina), Federico Cautiero (Enzo), Federico Milanesi (Alex), Vincenzo Antonucci (Sante), Antonio Fusaro (Ciccillo), Chiara Celotto (Stella). Completano il gruppo altri interpreti come Maurizio Aiello (vescovo Cassino), Fabio Troiano (don Sebastiano), Andrea Solimena (Matilde), Ivan Castiglione (Carmine), Marianna Mercurio (Antonietta), Ciro Esposito (Franco), Raffaella Rea (Alberta, madre di Caterina), Fabrizio Nevola (Sergio) e Marcello Romolo (Cataldo).

La regia è di Luca Miniero, con sceneggiatura di Salvatore Basile, Angelo Petrella e Benedetta Gargano; la colonna sonora è firmata da Lucariello e Lello Savonardo.

Noi del Rione Sanità – Dove è stato girato

La serie è stata girata interamente a Napoli, con un focus sui vicoli, le chiese, i cortili e gli ipogei del Rione Sanità, per catturare l’anima autentica e viva del quartiere. Questo luogo non è solo ambientazione, ma vera co-protagonista della storia, trasformato in set naturale che restituisce il degrado iniziale e la rinascita progressiva.

Noi del Rione Sanità – Quante puntate

La serie tv è composta da sei episodi, divisi in tre prime serate su Rai 1: la prima il 23 ottobre 2025 (episodi 1-2), la seconda il 30 ottobre 2025 (episodi 3-4) e la terza il 6 novembre 2025 (episodi 5-6), sempre alle 21:25 circa. Le puntate sono disponibili anche in streaming su RaiPlay, in diretta e on demand, con l’intera serie in boxset.