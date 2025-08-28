Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 28 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film No way up – Senza via di uscita. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

No way up – Senza via di uscita – Trama

No Way Up – Senza via di uscita è un film thriller catastrofico del 2024, diretto da Claudio Fäh. Un aereo di linea precipita nell’Oceano Pacifico dopo aver colpito uno stormo di uccelli a 10.000 metri di altezza. Il relitto si ferma sul bordo di un burrone sottomarino, con i pochi sopravvissuti intrappolati in una sacca d’aria nella fusoliera semi-allagata.

Tra loro ci sono Ava (Sophie McIntosh), figlia del governatore della California, il suo fidanzato Jed (Jeremias Amoore), l’amico Kyle (Will Attenborough), la guardia del corpo Brandon (Colm Meaney), l’assistente di volo Danilo (Manuel Pacific), una bambina, Rosa (Grace Nettle), e sua nonna Mardy (Phyllis Logan). Con l’ossigeno in esaurimento e la minaccia di squali feroci, il gruppo lotta per la sopravvivenza, decidendo se aspettare i soccorsi o tentare una rischiosa fuga verso la superficie. La situazione si complica quando il relitto scivola ulteriormente, e gli squali attaccano, portando a scelte disperate e sacrifici.

No way up – Senza via di uscita – Cast

Colm Meaney: Brandon, ex militare e guardia del corpo di Ava

Sophie McIntosh: Ava, figlia di un politico

Will Attenborough: Kyle, amico di Jed

Jeremias Amoore: Jed, fidanzato di Ava

Phyllis Logan: Mardy, nonna di Rosa, ex infermiera militare

Grace Nettle: Rosa, una bambina

Manuel Pacific: Danilo, assistente di volo

James Carroll Jordan: Hank, passeggero

David Samartin: Eli, passeggero

