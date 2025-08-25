Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 25 agosto 2025, alle 23;10 in tv su Rai5, va in onda il film Nico, 1988. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Nico, 1988 – Trama

Nico, 1988 (2017), diretto da Susanna Nicchiarelli, è un road-movie biografico che racconta gli ultimi anni di vita di Christa Päffgen, nota come Nico, ex musa di Andy Warhol e cantante dei Velvet Underground. La trama si concentra sul periodo successivo alla sua fama, negli anni ’80, quando Nico, ormai segnata dal tempo e dalla dipendenza, si reinventa come solista, esibendosi in tour europei con una band inglese.

Il film esplora la sua lotta per liberarsi dall’immagine di icona pop, la ricerca di autenticità nella sua arte e il tentativo di ricostruire il rapporto con il figlio Ari, mai riconosciuto da Alain Delon. Ambientato tra Parigi, Praga, Norimberga, Manchester, la campagna polacca e il litorale romano, il film è una storia di rinascita, di un’artista e di una madre che cerca di superare i propri demoni e il peso della sua leggenda.

Attori e Cast

Trine Dyrholm: Nico (Christa Päffgen)

John Gordon Sinclair: Richard

Anamaria Marinca: Sylvia

Sandor Funtek: Ari

Thomas Trabacchi: Domenico

Karina Fernandez: Laura

Calvin Demba: Alex

Francesco Colella: Francesco

Freddy Drabble: Primo intervistatore radio

Matt Patresi: Secondo intervistatore radio

