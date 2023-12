Next, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 13 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Next, un thriller con Nicolas Cage e Jessica Biel. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Next – Trama

Cris Johnson, un prestigiatore di Las Vegas con il nome d’arte “Frank Cadillac”, ha una capacità unica: può vedere due minuti nel futuro, ma solo per se stesso. Questo potere lo ha reso un’attrazione popolare al casinò dove lavora, ma lo lascia anche con un senso di distacco dal mondo che lo circonda.

Quando un gruppo di terroristi minaccia di far esplodere una bomba nucleare a Los Angeles, l’agente dell’FBI Callie Ferris rintraccia Cris, sperando di usare la sua capacità per prevenire l’attacco. Nonostante la sua riluttanza a farsi coinvolgere, Cris accetta di aiutare Callie, ma le sue visioni sono spesso enigmatiche e difficili da interpretare, portando a qualche momento critico mentre cercano di sventare i piani dei terroristi.

Critica

Next ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica. Alcuni hanno elogiato la performance di Cage e le sequenze d’azione del film, mentre altri hanno criticato la trama contorta e la mancanza di originalità. Il film ha un indice di approvazione del 42% su Rotten Tomatoes, basato su 181 recensioni.

Next – Cast

Il cast principale include:

Nicolas Cage nel ruolo di Cris Johnson / Frank Cadillac

Julianne Moore nel ruolo dell’agente Callie Ferris

Jessica Biel nel ruolo di Elizabeth “Liz” Cooper

Thomas Kretschmann nel ruolo di Mr. Jones

Jim Beaver nel ruolo di Wisdom

Peter Falk nel ruolo di Irv