A poco più di una settimana dalla sua conclusione negli Stati Uniti, arriva anche in Italia New Amsterdam 4, quarta stagione del medical drama che segue le avventure di un gruppo di medici di uno degli ospedali pubblici più antici d’America, il New Amsterdam, appunto. Nel corso degli episodi i protagonisti, oltre che dover affrontare le difficoltà di un lavoro che mette in evidenza le diseguaglianze causate dal sistema sanitario americano, vivono la propria vita tra decisioni professionali e sentimentali.

Ma dove si può vedere New Amsterdam 4? Cominciare dal metodo più semplice, ovvero la tv: la serie, da venerdì 3 giugno 2022, va in onda su Canale 5 in prima tv, con tre episodi a settimana. Durante la sua messa in onda è possibile seguirla anche in streaming su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Ma New Amsterdam 4 è su Netflix? Al momento no: la piattaforma americana, per ora, ha in catalogo solo le prime due stagioni della serie, mentre la terza, completa, è disponibile sempre su Mediaset Play per un periodo limitato. Gli episodi della quarta stagione, invece, si potranno recuperare su Mediaset Play fino a quindici giorni dopo la messa in onda dell’ultimo episodio in tv, quindi indicativamente fino a fine luglio circa.

Su Netflix, invece, i tempi saranno più lunghi: solitamente le nuove stagioni di New Amsterdam sono inserite in catalogo circa un anno dopo la loro messa in onda in Italia. E’ probabile, quindi, che entro l’anno su Netflix arrivi la terza stagione e, l’anno prossimo, la quarta.