New Amsterdam 2 su Canale 5, quante puntate sono?

Dal 4 giugno 2020 su Canale 5 torna la seconda stagione di New Amsterdam, la serie tv ispirata al Bellevue Hospital, l’ospedale più antico degli Stati Uniti, ed alla storia dell’ex direttore sanitario Eric Manheimer.

Ma da quante puntate è composto New Amsterdam 2? In tutto, gli episodi della seconda stagione sono 18, ma Canale 5, a gennaio, ne ha già mandate in onda nove. La rete, quindi, manderà in onda i restanti nove episodi per quattro settimane, al ritmo di due puntate a sera, fatta eccezione per l’ultima, quando ne saranno trasmesse tre. L’ultima puntata, quindi, andrà in onda il 25 giugno. Uno degli episodi previsti per questa stagione, inoltre, è stato rimosso negli Stati Uniti perché trattava il tema di una pandemia, tristemente attuale in questo periodo.

New Amsterdam, episodi

Gli episodi di New Amsterdam si possono vedere sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.