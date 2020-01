New Amsterdam 2 su Canale 5, quante puntate sono?

Dal 14 gennaio 2020 su Canale 5 va in onda la seconda stagione di New Amsterdam, la serie tv ispirata al Bellevue Hospital, l’ospedale più antico degli Stati Uniti, ed alla storia dell’ex direttore sanitario Eric Manheimer.

Ma da quante puntate è composto New Amsterdam 2? La seconda stagione del telefilm non ha ancora un numero ufficiale di episodi comunicato dalla Nbc, il network che negli Stati Uniti la manda in onda, anche se è plausibile che, come la prima, sia composta da 22 puntate. Canale 5, però, la manderà in onda in due parti: la prima sarà composta da nove episodi, in onda tre alla settimana, il martedì sera, e la seconda con le puntate rimanenti in onda prossimamente.

New Amsterdam, episodi

