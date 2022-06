Nessuna bugia può rimanere nascosta, film-tv: trama, finale e cast

Sabato 25 giugno 2022, alle 21:20 su Raidue va in onda il film-tv Nessuna bugia può rimanere nascosta, andato in onda su Lifetime il 22 marzo 2020 con il titolo “Killer Dream Home”, ma noto anche con il titolo “The Wrong Address”. Il film-tv racconta la storia di una coppia che vorrebbe acquistare una casa, ma non sa del passato che si cela dietro una delle persone a cui si affidano.

Nessuna bugia può rimanere nascosta, la trama

Jules (Maiara Walsh) e Josh Grant (John DeLuca) stanno visionando varie case con l’intenzione di acquistarne una. L’agente immobiliare Renee Rivera (Mayra Leal) gliene mostra una che si è liberata da poco, ovvero da quando la proprietaria Beverly Maples (Robin Riker) è stata uccisa.

La coppia, dopo un po’ di dubbi, decide di fare un’offerta, che viene accettata. Iniziano il trasloco, aiutati dall’amica Bliss Leary (Brooke Butler) e si affidano, per l’arredamento, alla designer d’interni Morgan Dyer (Eve Mauro). Questa, però, conosce già la villa, così come il giardiniere Edgar (Mike Capozzi), che minaccia provocandogli una ferita.

Ben presto si capisce che Morgan sta tramando qualcosa: prima cerca di sedurre Josh, poi di convincere Jules che l’uomo la sta tradendo con Bliss. Quindi, dopo aver minacciato il suo padrone di casa con un video di un loro rapporto, riesce a farsi ospitare dalla coppia nella dependance. Bliss, sempre più scettica nei suoi confronti, scopre che Morgan ha usato le foto di alcune riviste di casa per comporre il suo portfolio: la donna chiama Renee, ma Morgan uccide l’agente immobiliare.

Nessuna bugia può rimanere nascosta, finale

Osservando il comportamento sempre più inquietante di Morgan, Jules e Josh chiedono a Florence (Rachel Leah Cohen), governante dei precedenti padroni di casa, se la conoscono. In effetti, la donna la riconosce: era l’assistente di Don, marito di Beverly, e successivamente suo amante. Morgan voleva farsi intestare la villa, ma alla morte di Don ha scoperto che l’uomo l’aveva lasciata alla moglie. Morgan, adirata, l’ha uccisa ed ora pianifica di fare lo stesso con la coppia.

Jules e Josh corrono a casa e si confrontano con Morgan ma questa prima stende Josh con il martello e poi insegue Bliss e Jules con una pistola. Jules riesce a scappare, mentre Bliss viene uccisa strangolata. A Jules non resta che prendere tempo, mentre Josh si rialza e con il martello colpisce Morgan che, disarmata, confessa. La coppia, ora può vivere felice nella casa: Jules è incinta.

Nessuna bugia può rimanere nascosta, il cast

Maiara Walsh: Jules Grant

John DeLuca: Josh Grant

Mayra Leal: Renee Rivera

Robin Riker: Beverly Maples

Brooke Butler: Bliss Leary

Eve Mauro: Morgan Dyer

Mike Capozzi: Edgar

Rachel Leah Cohen: Florence

Jon Klaft: Perry

Nessuna bugia può rimanere nascosta, come vederlo?

E’ possibile vedere Nessuna bugia può rimanere nascosta in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.