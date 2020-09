Nero a metà 2, anticipazioni seconda puntata

Il 17 settembre 2020, su Raiuno, va in onda la seconda puntata di Nero a metà 2, la fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz rispettivamente nei panni di Carlo Guerrieri e Malik Soprani, due ispettori di Polizia dal carattere molto differente e che mal si sopportano, ma che sono capaci, insieme, di risolvere complicati casi.

Nel cast della seconda stagione (per sapere il numero di episodi clicca qui) compaiono anche Fortunato Cerlino (Muzo), Rosa Diletta Rossi (Alba), Antonia Liskova (Micaela), Margherita Vicario (Cinzia), Alessandro Sperduti (Marco) ed Angela Finocchiaro (Giovanna).

Nero a metà 2, seconda puntata

Episodio 3: “Per dirti addio”

Il ritrovamento del cadavere di Olga (Caterina Shula) turba profondamente tutta la squadra. Molti indizi di colpevolezza conducono a Muzo che si proclama innocente, pur non nascondendo di aver asfissiato la moglie con la sua gelosia. Malik, a conoscenza di questi litigi frequenti, non gli crede, mentre Carlo sente che dice la verità e ottenuta la collaborazione di Malik chiede alla Carta l’assegnazione del caso.

Episodio 4: “Amore senza fine”

Viene ritrovato un cadavere senza documenti sulla rive del Tevere. Si tratta di una donna senza fissa dimora, madre di una bambina di cui conserva ogni ricordo e che probabilmente ha disconosciuto subito dopo il parto. Chi poteva volerla morta? La Carta viene rimossa dal suo incarico per aver nascosto a Monaschi alcuni elementi fondamentali della indagine sull’assassinio di Olga.

Nero a metà 2, streaming

E’ possibile vedere Nero a metà 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.