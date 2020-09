Nero a metà 2, quante puntate sono?

Parte il 10 settembre 2020 la seconda stagione di Nero a metà, la fiction di Raiuno prodotta da Rai Fiction e Cattleya in collaborazione con Netflix e che vede ancora protagonisti Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. I due tornano ad interpretare rispettivamente l’Ispettore Carlo Guerrieri e Malik Soprani, due personaggi molto differenti l’uno dall’altro, ma anche molto bravi a lavorare insieme nonostante gli attriti.

Da quante puntate è composto Nero a metà 2? La seconda stagione della fiction, come la prima, è composta da dodici episodi, in onda due per volte per sei prime serate, ogni giovedì sera. Il finale di stagione, quindi, andrà in onda il 15 ottobre.

Nero a metà 2, trama

Nella seconda stagione, Carlo e Malik dovranno risolvere nuovi casi, ma anche affrontare nuovi ostacoli nella vita privata. Carlo, in procinto di sposarsi con Cristina (Alessia Barela), incontra l’Ispettrice Marta Moselli (Nicole Grimaudo), il cui figlio Paolo viene ucciso sotto ai suoi occhi. I due si avvicinano molto, andando oltre il rapporto lavorativo.

Malik, invece, cerca di dimenticare Alba (Rosa Diletta Rossi) frequentando Monica Porta (Claudia Vismara), psicologa con cui collabora in un caso. Alba, invece, rientrata da Montreal ed al lavoro a fianco di Giovanna (Angela Finocchiaro), fa la conoscenza di un nuovo collega, Enea Chiesa (Eugenio Franceschini), la cui solarità sembra conquistarla.

In Commissariato, invece, Muzo dovrà affrontare un duro colpo che metterà alla prova la sua amicizia con Carlo, mentre Cinzia (Margherita Vicario) e Marco (Alessandro Sperduti) convivono e crescono insieme la piccola Emma, anche se Lisi (Valerio Di Benedetto), il padre biologico della bambina, torna a farsi sentire.