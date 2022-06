Nell’ombra del killer, film-tv su Rai 2: trama, cast, finale e trailer

Sabato 11 giugno 2022, alle 21:20, su Raidue va in onda Nell’ombra del killer, film-tv andato in onda nel 2021 su Lifetime con il titolo “An organized crime”, ma noto anche con il titolo “The Single Mom Cospirancy”. Un thriller in cui ad essere presa di mira è una giovane donna che sta cercando di rifarsi una vita.

Nell’ombra del killer, la trama

Grace (Allison McAtee) si è da poco separata dal marito alcolista James (Damon Carney); vive nella sua casa con la figlia Charlie (Aubrey Stevens) e sta avendo una relazione con Alex (Andrew Spach), il barista del locale da lei gestito.

Dopo un tentativo di aggressione in casa, Grace decide di seguire il consiglio di un’amica e di affittare una stanza ad una coinquilina. Dopo numerosi colloqui, trova la persona ideale in Lilith (Samantha Cope), che si offre anche per aiutarla a gestire e migliorare il locale. Lilith, da piccola, è stata data in affido ad una famiglia dopo la morte dei genitori in un incidente stradale, ma è scappa con il fratello che, però, l’ha delusa spezzandole il cuore e facendole capire che preferisce le donne.

La presenza di Lilith nel quartiere come subaffittuaria non piace a Kristin (Jennifer Teel), vicina di casa ed amica di Grace, che fa un reclamo all’associazione dei proprietari di case del quartiere. A risolvere la questione è la stessa Lilith, che la uccide colpendola con un martello mentre in bagno.

Mentre la Polizia indaga, Grace e l’altra sua amica Jacylin (Triana Browne) si rendono conto di non aver mai verificato le referenze di Lilith: scoprono così che la donna non è chi dice di essere, ma potrebbe essere tardi.

Nell’ombra del killer, finale

Lilith, infatti, ha organizzato una trappola per avere a casa di Grace sia Charlie che James, che mette nella sauna con l’obiettivo di ucciderli, mandando un video alla protagonista. Questa accorre in loro aiuto con Alex, ma a quel punto scopre che il fidanzato è il fratello di cui Lilith le aveva parlato e che era al corrente di tutto.

Ne nasce una colluttazione, mentre James riesce a chiamare il 911 e Charlie si salva. All’arrivo della Polizia, però, i due fratelli sono già scappati. A Grace e James -che nel frattempo è diventato sobrio- non resta che riappacificarsi, mentre Lilith ed Alex cercano la loro prossima vittima.

Nell’ombra del killer, il cast

Allison McAtee: Grace

Samantha Cope: Lilith

Aubrey Stevens: Charlie

Andrew Spach: Alex

Damon Carney: James

Jennifer Teel: Kristin

Triana Browne: Jacylin

Nell’ombra del killer, trailer

Nell’ombra del killer, come vederlo?

E’ possibile vedere Nell’ombra del killer anche in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.