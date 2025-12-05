Nella tana dei lupi, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Nella tana dei lupi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Nella tana dei lupi – Trama

“Nella tana dei lupi” (titolo originale: Den of Thieves) è un thriller d’azione del 2018 diretto da Christian Gudegast. La storia segue le vicende di Nick O’Brien (Gerard Butler), un detective della polizia di Los Angeles a capo di una squadra speciale anticrimine, che indaga su una rapina violenta in banca in cui sono morti alcuni colleghi.

I ladri, guidati dal carismatico e spietato Ray Merrimen (Pablo Schreiber), stanno pianificando il colpo del secolo: svaligiare la Federal Reserve Bank, l’edificio ritenuto più sicuro d’America, per rubare 30 milioni di dollari in banconote fuori corso destinate alla distruzione. Tra inseguimenti mozzafiato, sparatorie e un duello psicologico tra poliziotto e criminale, O’Brien – alle prese anche con problemi personali come la separazione dalla moglie – deve anticipare le mosse dei rapinatori prima che sia troppo tardi.

Nella tana dei lupi – Cast

Gerard Butler, Nick O’Brien (il detective)

Pablo Schreiber, Ray Merrimen (leader della banda)

O’Shea Jackson Jr., Donnie Wilson (l’uomo interno)

Curtis “50 Cent” Jackson, Enson Levoux (membro della banda)

Dawn Olivieri, Debbie O’Brien (moglie di Nick)