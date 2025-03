Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Ne vedremo delle belle è un nuovo talent show italiano che debutta oggi, sabato 22 marzo 2025, in prima serata su Rai 1, condotto da Carlo Conti. Il programma vede protagoniste dieci celebri showgirl del panorama televisivo italiano, pronte a sfidarsi in una serie di performance che spaziano tra canto, ballo, musical, interviste e una sfida a sorpresa chiamata “derby”.

Ne vedremo delle belle – Cast

Le concorrenti sono Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe – tutte icone del varietà degli anni ’90 e 2000.

Ne vedremo delle belle – Regolamento

Il meccanismo dello show prevede cinque sfide per puntata, in cui le showgirl si affrontano a coppie in scontri diretti. Le esibizioni vengono giudicate da una “super giuria” composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, affiancata dal voto delle altre otto concorrenti non coinvolte nella sfida specifica. Questo sistema, che ricorda programmi come “Ora o mai più”, punta a creare dinamiche imprevedibili tra alleanze e rivalità. I voti raccolti formano una classifica generale che, al termine delle puntate, decreterà la vincitrice.

Oltre alle performance, il programma offre uno sguardo sul dietro le quinte, mostrando la preparazione delle concorrenti con i coach e momenti di confidenze e confronti, celebrando così non solo il talento, ma anche la determinazione e la femminilità.

Ne vedremo delle belle – Quante puntate

Il talent show si compone di un totale di otto puntate, che saranno trasmesse da Rai 1 nel corso di altrettante prime serate televisive.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram