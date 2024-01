Natale a tutti i costi, film su Canale5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, lunedì 1 gennaio 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Natale a tutti i costi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Natale a tutti i costi – Trama

Natale a tutti i costi è un film commedia del 2022 diretto da Giovanni Bognetti. Il film è un remake del film francese Mon très chers enfants (2021). La storia racconta di Carlo e Anna, due coniugi di periferia che hanno dedicato la loro vita ai figli, Alessandra ed Emilio. I due ragazzi, dopo essersi laureati, decidono di andare a vivere da soli in città, lasciando i genitori soli per la prima volta in vent’anni.

I genitori, all’inizio, sono felici di avere la casa per sé, ma presto si rendono conto che la loro vita è vuota senza i figli. Carlo inizia a lavorare di più, mentre Anna si dedica al volontariato. Un giorno, però, i genitori ricevono una notizia sconvolgente: i figli hanno perso il lavoro e sono costretti a tornare a casa. I genitori, inizialmente, sono preoccupati, ma presto si rendono conto che la famiglia è più forte di ogni ostacolo.

Natale a tutti i costi – Cast attori

Il cast del film è composto da:

Christian De Sica: Carlo Delle Fave

Angela Finocchiaro: Anna Delle Fave

Dharma Mangia Woods: Alessandra Delle Fave

Claudio Colica: Emilio Delle Fave

Fioretta Mari: Giuliana

Alessandro Betti: Azeglio de Francescobaldi

Francesco Marioni: Rocco

Iaia Forte: Loredana