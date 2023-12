Natale a Roma, film-tv su Rai 2: trama, finale e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, domenica 24 dicembre 2023, alle 21:05 su Raidue va in onda il film-tv Natale a Roma, andato in onda su Hallmark Channel nel 2019 con il titolo “Christmas in Rome”. Come facilmente intuibile dal titolo, il film-tv è una commedia romantica natalizia ambientata nella nostra città, da sempre location per numerose storie d’amore americane.

La trama di Natale a Roma

Angela (Lacey Chabert) è una ragazza americana, che lavora come guida turistica proprio nella Capitale d’Italia, ma viene licenziata alla Vigilia di Natale per non essersi accorta che una delle attività da lei proposte ai suoi clienti ha causato dei problemi ad uno di loro.

Per fortuna incontra Oliver (Sam Page), un manager che si trova a Roma per trattare l’acquisto di un’azienda di ceramiche, il cui anziano proprietario, Luigi (Franco Nero), pone una condizione: per concludere l’affare, l’americano dovrà dimostrare di aver compreso Roma, nel suo risvolto più autentico e profondo.

L’aiuto di Angela diventa a questo punto fondamentale. La donna, infatti, fa conoscere a Oliver i lati più segreti ai turisti di Roma e, nel farlo, avvicina i due protagonisti sempre più. Il tour di Angela fa effetto: Oliver chiude l’affare e riceve una promozione, negli Stati Uniti.

Il finale di Natale a Roma

-ATTENZIONE: SPOILER-

Oliver è deciso a partire, anche se prova qualcosa nei confronti di Angela. Anche lei, d’altra parte, sta pensando di tornare negli Stati Uniti, ma all’ultimo decide di proporre a Oliver una relazione a distanza.

L’uomo, però, ha ricevuto da Luigi la proposta di gestire i suoi affari in Italia ed accetta. Sempre l’italiano, inoltre, decide di finanziare il progetto a cui aveva fatto cenno Angela. I due, quindi, restano entrambi a Roma.

Il cast di Natale a Roma

Lacey Chabert è Angela;

Sam Page è Oliver;

Franco Nero è Luigi;

Holly Hayes è Margaret;

Bryan Bounds è Jack;

Fernanda Diniz è Francesca;

Petar Cvirn è Pietro;

Natasha Estelle Williams è Estelle;

Francesca De Martini è Sofia;

Simone Spinazze è Tommaso.

Dove vedere Natale a Roma?

È possibile vedere Natale a Roma su Raidue oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.