Natale a Londra, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 14 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Natale a Londra, che non è l’omonimo film italiano del 2016 con Lillo e Greg, ma una produzione britannica il cui titolo originale è Jolly Good Christmas. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Natale a Londra – Trama

La storia è ambientata a Londra, durante il periodo natalizio. La protagonista è Anji Patel, una donna in carriera che ha sempre messo il lavoro al primo posto. Anji è una donna ambiziosa e determinata, ma è anche sola e insoddisfatta.

Un giorno, Anji riceve una telefonata da sua madre, che le chiede di tornare a Londra per Natale. Anji è riluttante, ma alla fine accetta.

Quando arriva a Londra, Anji scopre che sua madre ha organizzato un appuntamento al buio per lei. L’uomo che Anji incontra è David Burnside, un uomo gentile e premuroso.

Anji è inizialmente riluttante a fidarsi di David, ma alla fine si lascia andare e inizia a conoscerlo. I due si innamorano e trascorrono un Natale indimenticabile insieme.

Natale a Londra – Cast

Il cast principale è così composto:

Will Kemp: David Burnside

Reshma Shetty: Anji Patel

Callum Blue: Callum

Su McLaughlin: Nalini Patel

Sophie Hopkins: Charlotte Fitzsimmons

Amerjit Deu: Sirish Patel

James Faulkner: Simon Fitzsimmons

Montana Manning: Emily

Regia di Jonathan Wright