Questa sera, mercoledì 27 agosto 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Nata per te. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Nata per te – Trama

Nata per te è un film del 2023 diretto da Fabio Mollo, basato sull’omonimo libro di Luca Trapanese e Luca Mercadante. Il film racconta la vera storia di Luca Trapanese, un uomo gay, single e cattolico, che lotta per adottare Alba, una neonata con sindrome di Down abbandonata in ospedale. La vicenda si svolge a Napoli, dove il tribunale cerca una famiglia per Alba, inizialmente privilegiando coppie eterosessuali.

Luca, impegnato in un’associazione per persone con disabilità, affronta pregiudizi e ostacoli legali per ottenere l’affidamento, sfidando le convenzioni sociali. La storia culmina con Luca che diventa il primo uomo gay single in Italia ad adottare una bambina, nel 2018, grazie all’articolo 44 della legge del 1983. Il film è un racconto emozionante di paternità, amore e lotta per l’inclusione.

Nata per te – Cast

Pierluigi Gigante: Luca Trapanese, il protagonista che combatte per l’adozione di Alba.

Teresa Saponangelo: Teresa Ranieri, l’avvocata che supporta Luca nella battaglia legale.

Barbora Bobulova: Livia Gianfelici, la giudice incaricata del caso.

Alessandro Piavani: Lorenzo, il compagno di Luca.

Antonia Truppo: Nunzia, l’infermiera che dà il nome ad Alba.

Iaia Forte: Antonia, la madre di Luca.

Silvio Minichiello: Luca Trapanese giovane.

Giuseppe Pirozzi: Paolo.

