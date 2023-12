Napoli Milionaria!, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, lunedì 18 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Napoli Milionaria! – un film-commedia italiano remake dell’originale di Eduardo De Filippo, uscito nel 1950. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Napoli Milionaria! – Trama

Napoli milionaria! è un film televisivo del 2023 diretto da Luca Miniero, tratto dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo. Il film è stato trasmesso su Rai 1 il 18 dicembre 2023.

La trama è ambientata a Napoli nel 1945, alla fine della seconda guerra mondiale. La famiglia Iovine è composta da Gennaro, un tranviere, Amalia, sua moglie, e i loro tre figli: Maria Rosaria, Amedeo e Pasquale. La famiglia è povera, ma vive in un clima di grande solidarietà.

Un giorno, Amalia inizia a commerciare in borsa nera e diventa ricca. La sua ricchezza cambia la vita della famiglia, ma anche i rapporti tra i suoi membri. Gennaro è geloso del successo di sua moglie, Maria Rosaria è invidiosa della ricchezza dei suoi amici, e Amedeo è insoddisfatto della sua vita.

Il film è un ritratto ironico e realistico della società napoletana del dopoguerra. È un film che parla di sogni, illusioni e delusioni, e che mostra come la ricchezza non sempre porta la felicità.

Napoli Milionaria! – Cast

Il cast principale include:

Massimiliano Gallo: Gennaro Iovine

Vanessa Scalera: Amalia Iovine

Carolina Rapillo: Maria Rosaria Iovine

Michele Venitucci: Amedeo Iovine

Vincenzo Nemolato: Pasquale Miele

Nunzia Schiano: Lucia

Marcello Romolo: Errico Settebellizze