Name That Tune: ora che non c’era più bisogno di sperare nella sconfitta della Lamborghini, la Lamborghini ha perso

Ieri è andata in onda su TV8 l’ultima delle 5 puntate di “Name that tune – indovina la canzone” – condotto da Enrico Papi.

Proprio ora che non c’era più motivo di temere Elettra Lamborghini presente anche nella puntata successiva, Elettra Lamborghini ha perso al fotofinish con la squadra di Morgan, composta da Suor Cristina, Anna Tatangelo e Arisa.

Elettra Lamborghini e Morgan, due bambinoni leggermente competitivi: lei starnazza soavemente ad ogni gioco, e lui – uno dei massimi esperti a proposito di Fabrizio De André – cade su “La canzone di Marinella”. Entrambi contestano ogni esito manco fossero alla finale dei mondiali.

Certo, dire che la squadra di Morgan sia “campione” dopo una sola puntata contro le 5 avversarie, è vagamente azzardato. A differenza del solito, questa operazione nostalgia nel segno di “Sarabanda” è riuscita complessivamente benino.

E mentre ci chiediamo come sarà possibile resistere senza Cristiano Malgioglio che canta “Jerusalema”, speriamo arrivi presto la già ventilata edizione per gente comune.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)