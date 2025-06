Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 30 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film My Spy. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

My Spy – Trama

My Spy è un film action-comedy del 2020, diretto da Peter Segal: JJ (Dave Bautista), un ex Ranger dell’esercito e agente della CIA dal carattere burbero, viene retrocesso dopo aver fallito una missione importante per smantellare un traffico di plutonio. Assegnato a un compito più semplice, deve sorvegliare in incognito la famiglia di Sophie (Chloe Coleman), una sveglia bambina di 9 anni, a Chicago.

Sophie scopre le telecamere nascoste nel suo appartamento e ricatta JJ, costringendolo a passare del tempo con lei e a insegnarle i trucchi del mestiere per diventare una spia. La loro relazione evolve in un legame affettuoso, tra azione, risate e momenti di crescita personale, mentre JJ cerca di proteggere la famiglia da un pericoloso trafficante d’armi, Victor Marquez, coinvolto in un complotto per una bomba nucleare. La trama, pur prevedibile, offre una commedia scanzonata con un mix di azione e umorismo.

My Spy – Cast

Dave Bautista interpreta JJ, l’agente della CIA dal cuore tenero ma inizialmente rude, che dimostra doti comiche e un’evoluzione come attore rispetto ai suoi ruoli d’azione.

Chloe Coleman è Sophie, la bambina brillante che guida JJ in questa avventura, mostrando un’ottima chimica con Bautista.

Kristen Schaal interpreta Bobbi, l’operatrice tecnica della CIA che supporta JJ, aggiungendo un tocco comico al film.

Parisa Fitz-Henley è Kate, la madre di Sophie, coinvolta inconsapevolmente nella missione.

Ken Jeong interpreta David Kim, il capo di JJ alla CIA.

Greg Bryk è Victor Marquez, il trafficante d’armi antagonista

