My Home My Destiny, quante puntate sono?

Canale 5, quest’estate, ha deciso di puntare tutto sulle soap opera e sulle serie tv d’importazione. E così, oltre a Beautiful, Terra Amara, La Promessa ed Un altro domani, a partire da lunedì 10 luglio 2023 va in onda anche My Home My Destiny, nuova serie tv turca che terrà compagnia al pubblico dalle 15:45.

Ma da quante puntate è composto My Home MY Destiny? Anche in questo caso, bisogna fare una premessa. In Turchia, gli episodi delle serie hanno una durata di circa 130 minuti: ovviamente, in Italia è impossibile mandare in onda un episodio di questa durata al giorno.

Quindi, così come accaduto con altre serie (come la stessa Terra Amara) si è deciso di spezzettare le puntate, realizzandone tre ogni episodio. Nella versione turca, My Home My Destiny (il cui titolo originale è “Doğduğun Ev Kaderindir”) è composto da due stagioni, per un totale di 43 episodi, andati in onda tra il 2019 ed il 2021. L’edizione italiana, quindi, è composta da circa 140 puntate, ciascuna della durata di circa 45 minuti.

Ovviamente Canale 5 potrebbe decidere, se la serie dovesse avere un buon riscontro, di ridurre di più gli episodi, in modo da allungarne la messa in onda. In quel caso, le puntate aumenterebbero, ma ridurrebbe la durata.

La trama di My Home My Destiny

Zeynep (Demet Özdemir) è una bambina la cui vita ha una svolta radicale quando la famiglia per cui la madre lavora come cameriera si offre di adottarla e i suoi genitori accettano la proposta per darle migliori opportunità. La famiglia di Zeynep, in effetti, ha non poche difficoltà, non solo economiche: il padre è alcolizzato e violento ed il fratello è morto per una malattia per cui non è stato curato.

Sebbene nella nuova casa Zeynep si senta molto amata, ha sempre la sensazione di non appartenere a quel mondo… Anni dopo è una giovane donna, colta e con un futuro promettente: sta completando gli studi universitari ed è fidanza con un giovane facoltoso, con il quale progetta di trasferirsi a Londra.

Ma la vita perfetta di Zeynep s’interrompe con la ricomparsa della madre naturale: la donna è decisa a riportarla nel luogo in cui è nata. Nel vecchio quartiere, Zeynep scopre altri valori, apprende nuove lezioni e vive sorprese, come l’incontro con Mehdi (Ibrahim Celikkol), meccanico di umili origini con cui inizia una storia d’amore che cambia il corso della sua esistenza.