Musica che unisce: cantanti, scaletta ed ospiti

Un evento unico, senza interruzioni pubblicitarie, per dar forza a tutti gli italiani e soprattutto raccogliere fondi a favore della Protezione Civile in queste settimane di emergenza: è Musica che unisce, in onda questa sera, 31 marzo 2020, dalle 20:30 su Raiuno.

Uno spettacolo che, con la voce narrante di Vincenzo Mollica, unisce cantanti, artisti del mondo dello spettacolo, campioni dello sport e dottori in campo per curare tutti gli ammalati. Tramite una serie di interventi registrati nelle proprie case, sono stati davvero numerosi i personaggi che hanno accettato l’invito: lo scopo è di raccogliere fondi, come detto, per la Protezione Civile. Per donare si può effettuare un versamento al conto corrente IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387, ma anche tramite carta di credito al sito www.rai.it/musicacheunisce.

Passando ai cantanti presenti durante la serata, ci saranno esibizioni di Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari, Il Volo, Calcutta ed i Måneskin.

Per quanto riguarda gli artisti, invece, Virginia Raffaele e Roberto Bolle si esibiranno in un balletto virtuale; Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino reciteranno un dialogo; Gigi Proietti leggerà il testo di “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori; Enrico Brigano terrà un monologo comico, mentre Luca Zingaretti farà una riflessione.

Dal mondo dello sport, invece, ci saranno Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e Gregorio Paltrinieri. Con il Ministero della Salute, inoltre, ci sarà uno spazio informativo, alla presenza del Prof. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute; del Prof. Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità; del Prof. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma e della Dott.ssa Flavia Riccardo, ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità. Infine Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, lancerà un appello a donare.