Questa sera, mercoledì 26 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Mrs. Doubtfire Mammo per sempre. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mrs. Doubtfire Mammo per sempre – Trama

Daniel Hillard (Robin Williams) è un doppiatore di talento di San Francisco, ma la sua natura stravagante e irresponsabile mette in crisi il matrimonio con Miranda (Sally Field), un’arredatrice d’interni. Dopo un episodio caotico – una festa di compleanno per il figlio Chris con animali da cortile che devastano la casa – Miranda chiede il divorzio. Il giudice affida i tre figli, Lydia, Chris e Natalie, a lei, limitando Daniel a visite settimanali. Disperato per stare vicino ai bambini, Daniel scopre che Miranda cerca una governante e, con l’aiuto del fratello Frank e del cognato Jack, esperti truccatori, si trasforma in Mrs. Euphegenia Doubtfire, un’anziana tata inglese. Il travestimento è così convincente che Miranda lo assume, ignara della vera identità.

Nei panni di Mrs. Doubtfire, Daniel si occupa dei figli e della casa, imparando a essere più responsabile, mentre cerca di ostacolare la nascente relazione tra Miranda e Stuart “Stu” Dunmeyer (Pierce Brosnan), un ricco ex compagno di scuola. La situazione si complica quando i figli maggiori, Chris e Lydia, scoprono la verità, ma accettano di tenere il segreto. Intanto, Daniel trova lavoro in una TV locale e, durante una cena cruciale, la sua doppia identità viene svelata. Alla fine, Miranda riconosce l’amore di Daniel per i figli, e i due trovano un nuovo equilibrio familiare, pur restando separati. Daniel diventa anche il conduttore di un programma TV come Mrs. Doubtfire.

Mrs. Doubtfire Mammo per sempre – Cast

Robin Williams – Daniel Hillard / Mrs. Euphegenia Doubtfire: il cuore del film, un padre affettuoso e creativo, premiato con un Golden Globe per questa interpretazione.

Sally Field – Miranda Hillard: la moglie pragmatica e stanca delle eccentricità di Daniel.

Pierce Brosnan – Stuart “Stu” Dunmeyer: l’affascinante rivale di Daniel, un uomo d’affari di successo.

Lisa Jakub – Lydia Hillard: la figlia maggiore, intelligente e sensibile.

Matthew Lawrence – Christopher “Chris” Hillard: il figlio di mezzo, vivace e curioso.

Mara Wilson – Natalie Hillard: la figlia minore, adorabile e innocente.

Harvey Fierstein – Frank Hillard: il fratello di Daniel, truccatore che lo aiuta nella trasformazione.

Robert Prosky – Jonathan Lundy: il produttore TV che dà a Daniel una chance.

