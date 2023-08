Morto Toto Cutugno: la Rai lo ricorda con degli speciali

Una brutta notizia ha colpito il mondo della musica italiana sul finire di questo mese: oggi, martedì 22 agosto 2023, si è infatti spento all’età di 80 anni (compiuti a luglio) Toto Cutugno, celebre cantautore che conquistò la stima anche del pubblico straniero.

Indimenticabile la sua “L’italiano”, brano presentato nel 1983 a Sanremo e giunto quinto, ma che divenne un vero e proprio inno di quegli anni, tanto da essere conosciuto anche all’estero. Soprannominato “l’eterno secondo” per i numerosi secondi posti ottenuti a Sanremo, Cutugno ha ottenuti una sorta di rivincita nel 1990, vincendo l’Eurovision Song Contest con il brano “Insieme: 1992”.

La vittoria dell’Italia permise al nostro Paese di ospitare l’edizione successiva, condotta da Gigliola Cinquetti e dallo stesso Cutugno. Bisogna ricordare, infatti, che Cutugno oltre alla carriera di cantante ne ebbe una da conduttore televisivo: tra i programmi da lui presentati, Domenica In (per due edizioni) e Piacere Raiuno (per tre).

L’ultima partecipazione a Sanremo da concorrente risale al 2010 con “Aeroplani”, da ospite, invece, nel 2013, quando ha ritirato un premio ed ha cantato “L’italiano” e “Nel blu dipinto di blu” con l’Armata Rossa. In tv, invece, l’ultimo programma a cui ha partecipato è stato Ora o mai più nel 2019.

La Rai vuole omaggiare la carriera di Toto Cutugno con una serie di speciali: su Raiuno questa sera Techetechetè propone “Ciao Toto”; in seconda serata Raidue propone Emozioni – Toto Cutugno; in terza serata puntata speciale di Settenote. Mercoledì 23, su Raiuno Uno Mattina parlerà del cantante in una ampia finestra in cui saranno ospiti in studio Simona Marchini, Piero Badaloni, Dario Salvatori e si collegheranno Cristiano Minellono e Pupo.

Sempre sul primo canale Estate in diretta, che se ne era occupata già nel pomeriggio stesso della scomparsa, mercoledì si concentrerà su carriera e e vita di Toto Cutugno. Su Raitre, invece, mercoledì ci sarà un omaggio a Cutugno in Blob.