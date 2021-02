Morto Mauro Bellugi, ex calciatore opinionista di Diretta Stadio

Questa mattina è morto all’ospedale “Niguarda” di Milano a 71 anni l’ex calciatore di Inter e Bologna Mauro Bellugi.

Bellugi – uno scudetto vinto con la maglia nerazzurra, è morto dopo 3 mesi in ospedale. Il Covid ha portato complicanze ad altre patologie, e all’ex giocatore qualche mese fa erano state amputate le gambe.

Chi non ha visto l’ex difensore in azione sul campo, lo ricorderà come opinionista del programma “Diretta Stadio…ed è subito gol”, su 7Gold.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)