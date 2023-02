Una notizia che giunge improvvisa: è morto Maurizio Costanzo, pilastro della tv italiana, conduttore e giornalista che ha fatto la storia. Costanzo aveva 84 anni, era nato il 28 agosto 1938 a Roma e di lui si conosceva bene anche la storia personale, oltre a quella professionale, essendo sposato con Maria De Filippi dal 1995.

Il suo esordio televisivo era avvenuto con Finalmente domenica, anche se la notorietà gli era stata data da Bontà loro. Tantissimi i suoi successi, tra i quali ricordiamo le molte edizioni di Buona Domenica – con i famosi “capodanni registrati” – e, su tutti, il celeberrimo Maurizio Costanzo Show, il talk show per eccellenza, andato in onda dal 1982 e, sebbene in mondo non continuo, fino ai giorni nostri. E’ stato lui a lanciare, attraverso il MCS, tanti personaggi che vediamo abitualmente in tv.

Costanzo è stato anche sceneggiatore di numerosi spettacoli, nonché conduttore radiofonico sulle principali radio italiane. Di lui, oltre alle grandi capacità giornalistiche e alla fine intelligenza, si ricorderanno le tipiche espressioni linguistiche, come il suo “State bòni”, che ne hanno fatto spesso oggetto di divertenti imitazioni.