Morto l’attore Franco Mari, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda

E’ morto a 78 anni l’attore Franco Mari, attivo inizialmente nel settore alberghiero e successivamente divenuto attore negli anni ottanta con piccole parti in film come Mani di fata (1983) di Steno, Facciamo Paradiso (1995) di Mario Monicelli e Cucciolo (1998) di Neri Parenti.

E’ stato ingaggiato nel 1999 per “Tutti gli uomini del deficiente”, e ha preso parte ai film di Maccio Capatonda “Italiano medio” e “Omicidio all’italiana”. Faceva parte degli sketch di Herbert Ballerina, Maccio Capatonda ed Ivo Avido.

La popolarità l’ha raggiunta nei panni di Rupert Sciamenna. Dello stesso gruppo faceva parte Katherine J Junior, scomparsa nel 2016.

Stefano Beccacece