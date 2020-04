Morto Franco Lauro, giornalista sportivo della Rai

Il mondo del giornalismo sportivo è in lutto: è morto Franco Lauro. Nato a Roma il 25 ottobre del 1961, è stato trovato senza vita nella sua abitazione romana nella giornata di oggi, martedì 14 aprile. A quanto si apprende, è stato colto da malore, probabilmente da infarto: nonostante l’intervento dei soccorsi, non c’è stato niente da fare. Aveva solo 58 anni.

Entrano in Rai nel 1984, ha raccontato ben 8 Olimpiadi estive e una invernale, 6 edizioni della Coppa del Mondo di calcio e altrettanti europei. Nonostante la sua grande passione per il calcio, nel corso degli anni era diventato uno punto di riferimento per gli appassionati di basket che ricordano con affetto le sue telecronache, commentando le partite di 12 Europei e 3 mondiali di pallacanestro.

Molti colleghi hanno già espresso un pensiero per Lauro.

Un amico. Non ci credi quando squilla il telefono e ti dicono che un infarto se l'è portato via. Così. Oggi. Un abbraccio alla famiglia di Franco Lauro. So quanto amavi questo lavoro. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) April 14, 2020

Ho appena saputo della scomparsa di Franco #Lauro sono senza parole. Esperto ed appassionato di basket, era un volto amico ed educato che entrava nelle nostre case. A lui mi legano tanti ricordi, uno su tutti: l'inizio insieme in radio nel 1985. Ciao caro Franco Rip — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) April 14, 2020

Morto il nostro collega Franco #Lauro

Trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore 👉https://t.co/Mw1c0s6vtk#RaiSport pic.twitter.com/Oo6JQlgsa9 — RaiSport (@RaiSport) April 14, 2020