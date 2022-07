Morto Emanuele Vaccarini, il Gladiatore di Avanti un altro

Il mondo di Avanti un altro perde uno dei suoi personaggi più noti. Nelle ore scorse è venuto a mancare Emanuele Vaccarini, noto al pubblico del quiz di Canale 5 per essere stato per più stagioni il Gladiatore, uno dei personaggi del Salottino interpellati dai concorrenti e dagli stessi Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Vaccarini aveva solo 44 anni; le cause della morte non sono state rese note.

Nato nel 1977, Vaccarini prima di entrare nel mondo dello spettacolo aveva lavorato nelle Ferrovie. Quindi, ha coltivato la sua passione per le arti marziali, il body building ed il combattimento, fino a diventare maestro di Arti Marziali Miste. La popolarità è giunta proprio con Avanti un altro.

Con l’introduzione del Salottino, Vaccarini è entrato nel cast dando volto al Gladiatore, l’antico romano che poneva ai concorrenti domande relative alla sua epoca. Non mancavano, poi, i momenti comici con il conduttore o con gli altri componenti del Salottino, in primis XXXL, ovvero Francesco Nozzolino, uno dei primi a commentare la sua scomparsa:

“Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quante ne abbiamo combinate dietro quei camerini, tutte le risate che mi hai fatto fare, gli scherzi che mi facevi di continuo…”

Franco Pistoni, noto come lo Iettatore, ha invece voluto ricordare Vaccarino descrivendolo come un “Gigante Buono, Amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua Vita, di sua Madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha…”. Anche Claudia Ruggeri, ovvero Miss Claudia, e Sonia Bruganelli di Sdl, la società che seleziona concorrenti e personaggi di Avanti un altro, hanno voluto ricordare Vaccarini.