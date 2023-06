Morte Silvio Berlusconi: cambia la programmazione di Rai, Mediaset e La7

La notizia della morte di Silvio Berlusconi è una notizia che le tv, a qualunque gruppo appartengano, non possono non trattare. Dal Berlusconi imprenditore, al magnate dei media fino al politico, la numerose facce con cui l’Italia l’ha conosciuto fanno ormai parte della Storia del nostro Paese.

Ecco perché Rai, Mediaset e La7 hanno inevitabilmente modificato la propria programmazione di oggi, lunedì 12 giugno 2023, e dei prossimi giorni. Dall’annuncio della sua morte, Raiuno e Canale 5 hanno iniziato delle edizioni straordinarie di Tg1 e Tg5. In particolare su Canale 5 lo Speciale Tg5 va in onda ininterrottamente fino alle 18:25, per poi fare spazio al film “Black Beauty-Una storia di coraggio” (non va quindi in onda Caduta Libera, che sarebbe dovuto ricominciare oggi).

Dopo il Tg5, spazio al documentario di Toni Capuozzo “Caro Presidente…ti saluto“, per la regia di Roberto Burchielli, in onda in simulcast su Rete 4 e anche su Italia 1; poi linea nuovamente allo Speciale Tg5, anch’esso in onda su tutte e tre le reti.

Su Raiuno, invece, dalle 16:05 va in onda uno Speciale Tg1 al posto di Sei Sorelle; quindi, dalle 20:40, uno speciale di Porta a Porta. Il Tg2 propone invece un’edizione straordinaria dalle 17:10 alle 19:00, su Raitre, a partire dalle dalle 23:20 a mezzanotte va in onda uno Speciale Tg3.

Anche La 7 si sta occupando in queste ore della notizia: in prima serata, dalle 21:15, va in onda I mille volti di Berlusconi, uno speciale del Tg La7 condotto da Enrico Mentana, con immagini di repertorio e aneddoti personali dello stesso Mentana, che fu il primo direttore del Tg5.

Inevitabilmente, anche la giornata di domani, martedì 13 giugno, vedrà una modifica ai palinsesti. Se da Mediaset non sono ancora giunte conferme, la Rai ha già fatto sapere che il Tg1 andrà in onda dalle 06:30 alle 13:30 e realizzerà uno speciale dalle 16:05 alle 17:00. In access prime time, Porta a Porta proporrà uno speciale dalle 20:35 alle 21:20.

Il Tg2 proporrà due speciali: uno dalle 10:00 alle 12:00 e uno dalle 17:10 alle 18:35. Il Tg3 andrà in onda dalle 12:00 alle 13:00 e realizzerà uno speciale dalle 14:50 alle 16:00. Rainews24, inoltre, assicurerà una copertura informativa ininterrotta dalle 06:00 alle 18:00, in onda in modalità filo diretto, e andrà in onda in simulcast su tutti e tre i canali generalisti dall’01.30 circa.

Infine, Sky Italia ha deciso di esprimere il proprio cordoglio annullando le celebrazioni per i propri vent’anni che sarebbero dovute partire domani. Sempre Sky ha annullato anche la conferenza stampa di presentazione dei propri palinsesto prevista per domani.