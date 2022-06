Morte in Normandia, film-tv su Rai 2: trama e cast

Sabato 18 giugno 2022, alle 21:20, su Raidue va in onda il film-tv Morte in Normandia, produzione franco-belga il cui titolo originale è “Meurtres à Granville”. Il film-tv appartiene ad un ciclo di film prodotti da Francia e Belgio raggruppabili sotto il titolo “Meurtres à…” (“Morte a…”): ogni episodio racconta una storie differente, tutte accomunate dal legame tra l’omicidio su cui indagano i protagonisti (anche loro diversi) e la regione in cui è avvenuto.

Morte in Normandia, la trama

La protagonista è Camille Fauvel (Florence Pernel), un ex medico legale che da tempo ha intrapreso con successo la carriera di scrittrice di gialli. Vive in una casa il cui terrazzo si affaccia sul mare, e dove spesso scrive i suoi romanzi.

Quello a cui sta lavorando racconta un omicidio che è molto simile a quello che è avvenuto poco distante da casa sua, sulla spiaggia. E’ stato infatti trovato un cadavere che, secondo la Polizia, è stato torturato seguendo antichi riti vichinghi.

Il tenente Damien Bonaventure (Raphaël Lenglet), giunto sul posto per indagare, lega subito con Camille, chiedendole di aiutarlo a scovare il colpevole che, intanto, sta pianificando il suo prossimo omicidio. Camille e Damien, così, iniziano a lavorare, scoprendo che il caso è legato al passato della città.

Morte in Normandia, il cast

Florence Pernel: Camille Fauvel

Raphaël Lenglet: Damien Bonaventure

Apolline Bercholz: Astrid Lecame

Myriam Bourguignon: Erika Bertin

Jérôme Pouly: Benjamin Vaugand

Arielle Sémenoff: Catherine De Percy

Morte in Normandia, streaming

E’ possibile vedere Morte in Normandia durante la sua messa in onda tv tv in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.